KOBİ'ler için Sanal POS işlemleri Akbank Mobil'den yapılabilecek

Akbank, yenilikçi Sanal POS ürünü ile KOBİ’lere uçtan uca dijital ödeme çözümleri sunduğunu duyurdu. Bu uygulama ile KOBİ’ler, POS başvuru işlemlerini diledikleri yerden anında gerçekleştirebiliyor.

Akbank, KOBİ’ler için Akbank Mobil uygulamasını kullanarak hızlı ve pratik bir şekilde Sanal POS’a sahip olmalarına imkân sunan bir yeniliği hayata geçirdi. Sanal POS ürünü ile KOBİ’lerin işlerine hız kazandırılırken aynı zamanda verimlilik ve kolaylık sağlanıyor. KOBİ’ler, aynı zamanda diğer POS hizmetlerinden de kapsamlı bir şekilde faydalanabiliyor.

Hedeflerinin dijital uygulamalarla KOBİ’lere her alanda güçlü çözümler sunmak olduğunu belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Dijitalleşen Sanal POS başvuru sürecimiz ile KOBİ müşterilerimiz Akbank Mobil üzerinden yaptıkları başvurularının güncel durumunu adım adım takip edebiliyor. Diledikleri yer ve zamanda Sanal POS başvuru işlemlerini gerçekleştirerek operasyonlarına hız ve verimlilik katıyor. Henüz Akbanklı olmayan KOBİ’ler ise yine dijital kanallar üzerinden kolaylıkla müşterimiz olabiliyor ve Sanal POS başvurusunu yapabiliyorlar. Bu hizmetle KOBİ’lerin işlerini ileri taşıma yolculuklarına değer katma kararlılığımızı bir kez daha görünür kılıyoruz” şeklinde konuştu.

Bankanın dijitalleşme yolculuğunda KOBİ’lere yönelik yeni nesil ürün ve hizmetlerin hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Bugün, bireysel müşterilerimizde olduğu gibi KOBİ’lerin de dijitalleşme yolculuğunda bankamızın sektöre yön veren teknolojik çözümleri ve yetkinlikleri ile bir ürünümüzü daha dijitalden kullanıma sunuyoruz. Sanal POS ürünümüze Akbank Mobil üzerinden uçtan uca dijital bir süreç ile müşterilerimizin erişimini mümkün kılıyoruz. KOBİ’lerimizin dijitalleşmesiyle ana faaliyetlerine daha çok vakit ayırmalarını önemsiyoruz. Yenilikçi çözümlerimizle ilerleyen dönemlerde de onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, banka müşterilerine açık, yeni nesil ödeme platformu Juzdan uygulamasında ‘Juzdan ile Öde’ seçeneğiyle güvenli bir ödeme yöntemi alternatifi sunuyor. Kullanıcılar, Sanal POS başvuruları sırasında Juzdan ile Öde’yi seçerek tek bir entegrasyon ile tahsilatlarını kredi kartı, banka kartı, kredi ve banka hesabı ile yapabiliyorlar.