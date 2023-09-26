KOBİ'lere Anında Kredi ile nakit desteği

ING Türkiye, müşterisi olsun ya da olmasın tüm şahıs işletmelerine, ING Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden 60 aya kadar vadeli kredi imkanı sunduğunu açıkladı. ING KOBİ Anında Kredi’den yararlanmak isteyen şahıs işletmeleri ayrıca kredi tahsis ücreti ve sigorta masrafı da ödemeyeceği bildirildi.

ING Türkiye, KOBİ müşterilerini avantajlı kredi fırsatları ile destekliyor. Banka, müşterisi olsun ya da olmasın tüm şahıs işletmelerine, ING Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden diledikleri yer ve zamanda avantajlı faiz oranlarıyla 60 aya varan vadeli kredi imkanı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING KOBİ Anında Kredi’den yararlanmak isteyen şahıs işletmeleri ayrıca kredi tahsis ücreti ve sigorta masrafı da ödemiyor. ING KOBİ Anında Kredi kapsamında 175 bin TL’ye kadar kredi başvurusunda bulunulabiliyor.

Öcal Ağar: “Zahmetsiz bankacılık anlayışımızla ve dijital hizmetlerimizle KOBİ’leri desteklemeye devam edeceğiz”

KOBİ’leri ihtiyaç duydukları her noktada desteklemekte kararlı olduklarını vurgulayan ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, şunları söyledi: “KOBİ’lerimiz ekonominin merkezinde yer alıyor, biz de KOBİ’lerimizin finansmana ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olmayı ve onlara işlerinin başından ayrılmadan bankacılık işlemlerini gerçekleştirebileceği hizmetleri sunmayı önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda, ING KOBİ Anında Kredi ile işletmelere dijital kanallar üzerinden avantajlı oranlarla kredi alabilme imkanı sağlıyoruz. Bununla beraber, dijitalleşmeyi merkezine alan bir kurum olarak, işletmelerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini yapabileceği ING KOBİ Dijital’i de stratejimizde önceliklendiriyoruz. İşletmelere hızlı, masrafsız ve ulaşılabilir bankacılık deneyimi sunuyor, işletmelerin iş yerlerinden ayrılmadan dijital ve anında hizmet alarak zamandan tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Zahmetsiz bankacılık anlayışımızla ve dijital hizmetlerimizle KOBİ’leri desteklemeye devam edeceğiz.”

Açıklamaya göre şahıs işletmeleri, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 7 gün 24 saat, evrak teslimi için şubeye gitmeden, dijitalden kolay bir şekilde kredi başvurusunda bulunabiliyor. ING müşterisi olmayan işletmeler ise kredi başvurusu sürecinde uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayabiliyor. Şahıs işletmeleri, ING Mobil’i cihazlarına indirdikten sonra başvuru için bilgilerini girebiliyor, ardından kimliklerini doğrulatıp görüntülü görüşme adımına geçerek bulunduğu yerden kolayca ING müşterisi olabiliyor. Diledikleri yerden anında ING’li olan şahıs işletmeleri, ayrıca ING KOBİ Dijital avantajlarından da anında yararlanmaya başlıyor, bu kapsamda ücretsiz para transferi yapabiliyor ve e-Turuncu Hesap açtıklarında 90 gün boyunca Hoş Geldin Faizi fırsatından yararlanabiliyor.