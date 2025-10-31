KOBİS ile 179 bin vatandaş yazın tadını çıkardı

Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), uygun fiyatlı ve yaygın bisiklet hizmetiyle yaz sezonunda 179 binden fazla kullanıcıya ulaşarak, doğayla iç içe sağlıklı ve keyifli sosyal hareketlilik imkanı sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu KOBİS, yaz sezonunda yoğun ilgi görerek 179 bin 483 vatandaş tarafından tercih edildi. Türkiye genelinde en uygun fiyatlı kiralama ücreti ile 2014 yılından bu yana hizmet veren KOBİS, Kocaeli’nin 12 ilçesinde 84 lokasyonda aktif olarak 710 bisikleti ile hizmet veriyor. Kocaeli’nin sahil şeritleri, yürüyüş yolları ve park alanlarında bisikletle gezinti yapmak isteyen 179 bin 483 vatandaş; haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 4 aylık dönemde keyifli anlar yaşadı.