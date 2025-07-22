Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zekâ Merkezi'ne Amazon Web Services'ten araştırma desteği

Koç Üniversitesi ve İş Bankası iş birliğiyle yapay zekâ alanında ileri düzey çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi, Amazon Web Services’ten (AWS) AWS Bulut Araştırma Kredisi desteği aldı. Bu destekle yapay zekâ araştırmalarının hızlandırılması ve yeni fikirlerin önünün açılması hedefleniyor.

Koç Üniversitesi Türkiye İş Bankası Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (KUIS AI), AWS’ten AWS Bulut Araştırma Kredisi desteği sağlandı. KUIS AI, bu altyapı desteğini, görüntü işlemeden doğal dil anlamaya kadar uzanan çeşitli alanlardaki projelerinde kullanarak Türkiye’deki yapay zekâ araştırmalarının kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Merkezdeki öğretim üyeleri, bu destekten, ekiplerindeki öğrenciler ve araştırmacılarla birlikte proje başına 10 bin dolara kadar yararlanabiliyor. Mevcut projeler kadar, erken aşamadaki fikirlerin de desteklenmesi hedefleniyor.

KUIS AI araştırmacıları, AWS Bulut Araştırma Kredileri’nin yanı sıra, AWS’in sunduğu dijital eğitim platformu Skill Builder üzerinden bireysel eğitim hesapları açarak bulut teknolojileri alanında kendilerini geliştirme fırsatı da bulabiliyor. Ayrıca, AWS uzmanları tarafından mimari tasarım konularında teknik destek sağlanıyor.

AWS’nin sunduğu ölçeklenebilir bulut altyapısı, büyük veri setleriyle çalışmayı, yüksek hesaplama gücü gerektiren modelleri eğitmeyi zorunlu kılan yapay zeka alanındaki araştırmaların, fiziksel donanım sınırları olmadan sürdürülmesine olanak tanıyor.

Bugünün fikirleri, yarının çözümleri

KUIS AI Direktörü Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir, konuya ilişkin değerlendirmesinde yapay zekânın çağın en dönüştürücü teknolojilerinden biri olduğunu, bu alandaki araştırmaları desteklemek için İş Bankası iş birliğiyle Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Yapay zekâ, günümüzde yalnızca teknolojinin değil, toplumların dönüşümünün de temel anahtarı haline geldi. Bu dönüşümde söz sahibi olabilmek, güçlü hesaplama kaynaklarına erişim ve esnek teknolojik altyapılarla mümkün. Araştırmacılarımızın yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmeleri, büyük ölçekli verilerle çalışabilmeleri ve ileri seviye modeller geliştirebilmeleri için AWS’in sunduğu bulut bilişim çözümlerini çok kıymetli buluyoruz. Bu iş birlikleri, araştırma süreçlerini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin yapay zekâ alanında daha görünür, rekabetçi ve üretken bir aktör olmasına katkı sağlıyor. Bugünün fikirlerinin yarının çözümlerine dönüşebilmesi için bu tür altyapılar artık vazgeçilmez."