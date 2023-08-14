Koca Seyit, sarı kanatlara ev sahipliği yapıyor

Orman yangınları ile mücadelede ekiplerin en güçlü araçlarından birisi olan Sarı Kanatlar olarak adlandırılan AirTactor tipi uçaklar Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nın eteklerindeki Koca Seyit Havalimanı’nda görev için hazır bekliyorlar.

750 kg reterdant (yangın söndürücü kimyasal madde) ile 2 bin 250 kg sudan oluşan 3 tonluk karışımı, orman yangınının ilerleme yönüne atarak yangının ilerlemesini durduran 2 adet sarı kanat bölgede görev yapıyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde orman yangınlarına havadan müdahalede etkin rol oynayan AT-802F (AirTractor) model 2 adet Uçak Koca Seyit Havalimanında konuşlandırıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ile birlikte uçak ekibini ziyaret ettiler. Kayıran Sarı Kanatların yangınlardaki başarılı su atışlarından dolayı teşekkür etti. Kayıran ve beraberindeki heyet uçuş ekibinden uçaklar ve yapılan operasyon hakkında bilgiler aldı.