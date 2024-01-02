Koca Yusuf Erciyes semalarında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve halk arasında "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M tipi kargo uçağının gökyüzündeki fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzümüzün ’Çelik Kartalları’ Koca Yusuf’larla daha güçlü. Dünyada AIRBUS tesisleri dışında A400M bakım-onarım-yenileme işlemlerinin yapıldığı ilk ve tek yer olan Kayseri’deki merkezimizde retrofiti yapılan A400M uçağımız Erciyes semalarında" ifadelerine yer verildi.