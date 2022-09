Kocabaş 'Milli duruşumuz Türk Milletinin gücüdür'

TAKİP ET

Yazılı olarak Basın yayın kuruluşlarına servis edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Pandemi sonrası dünyada önemli bir sistem karmaşası sürerken, Ukrayna – Rusya arasındaki savaş da dengeleri iyice bozdu.

Bunlar yaşanırken elbette Batının şımarık çocuğu Yunanistan’da ABD ve Fransa’nın kışkırtmaları ile Türkiye’ye olan hasmane davranışını arttırdı. Yunanistan’ın son zırhlı sevkiyatları, kışkırtmaları; senelerdir hayalini kurduğu 6 mil üstü meselesini kaşıması anlamına geliyor.

Bu konuda gazi TBMM’mize, tüm vatansever siyasi partilerimize 1995 deklarasyonunu yinelemelerini, Yunanistan’ın yaptıklarının kabul edilemez olduğunu, Ege Denizi’nde oldu bittiye getirip karasularını arttırma çabasının Türkiye’nin kırmızı çizgisi olduğunu, Yunanistan’ın hukuku ve anlaşma hükümlerini çiğnemesine destek veren devletleri de ikaz ettiklerini açıklamaları ve tek yumruk olduğumuzu göstermelerini, Silivri Sanayici ve İş adamları Derneği olarak talep ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Ama topraklarımıza göz dikenlerin de topraklarını kaybedebileceklerini düşünmeleri ülke menfaatlerine olur. Komşu Yunan halkının da bu konuda uyanık ve sağduyulu olması; yaşanabilecek acıların önüne geçeceği unutulmamalıdır.

Ülkemiz ve Devletimiz halkıyla çok büyüktür. Bu inançla her zorluğun altından kalkması mümkündür. Türk Milletinin esas özelliği; her türlü zorluklar önünde her zaman kenetlenmesi, dimdik ayakta ve güçlenerek çıkmasıdır.

Bu konudaki milli duruşumuz; Türk Milletinin gücüdür. Türk Milletini temsil eden Milletvekillerimizin bu güce dayanarak bu kararlılık ve birliktelikte olacağına güvencimiz sonsuzdur.

Milletimizin Temsilcilerine bunu hatırlatmamıza gerek olmadığını, ülke menfaatleri ne gerekirse onun yapılacağını düşünerek saygılar sunuyoruz.

Silivri Sanayici ve İş adamları Derneği- Hakan KOCABAŞ