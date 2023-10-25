Kocaeli 20 bin Türk bayrağıyla kırmızı beyaza bürünecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi şehir genelindeki esnafa ve vatandaşlara 20 bin Türk bayrağı dağıtacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de coşku içinde kutlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti Türk bayraklarıyla donatmak için çalışmalara başladı. Organize edilen bayrak dağıtma etkinliğinde esnaf ve vatandaşlara yaklaşık 20 bin bayrak hediye edilecek. Tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini Türk bayrağı ile donatmaya davet edecek olan ekipler, kenti adeta kırmızı beyaza büründürecek. Büyükşehir ekipleri bayrak dağıtımına 26 Ekim yarın başlayacak. Ekipler ilk olarak Kocaeli genelinde faaliyet gösteren taksici esnafına bayrak dağıtacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri de tüm ilçelerde kurulan pazar alanlarıyla kentin muhtelif yerlerindeki esnafa 11 bin Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirecek olan ekipler, KESOB’a bağlı 51 Esnaf ve Sanatkar Odasına ise üyelerine dağıtılmak üzere 9 bin Türk Bayrağı bırakacak. Büyükşehir böylece Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları için 20 bin Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirmiş olacak.