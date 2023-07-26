Kocaeli, 23 yıl sonra en sıcak gününü yaşadı

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü Kocaeli, son 23 yılın en sıcak gününü yaşadı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise çeşitli yöntemlerle serinlemenin yolunu aradı.

Kocaeli’de şimdiye dek en yüksek hava sıcaklığı 44,1 derece ile 13 Temmuz 2000 yılında ölçülmüştü. 23 yıl sonra Kocaeli’de termometreler 41 dereceyi gördü. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, çareyi çeşme başında serinlemekte ve dondurma yemekte buldu. Kimi vatandaşlar çeşmede başını suyun altına koyarak serinledi, kimi ise şemsiye ile dışarı çıkmayı tercih etti. Çocuklar da tehlikeye rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Bir inşaat işçisi de sıcağa dayanamayarak hortumla adeta duş aldı. Su kanalına girerek serinlemeye çalışan 5 arkadaş da o anları kayıt altına alarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Daha önce böyle bir sıcak görmedim"

Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Yanıyoruz, dondurmaya sarıldık. Gemiyle tatile Rusya’ya gideceğim, belki o zaman serinleriz. Daha önce böyle bir sıcak görmedim" dedi.

Yüksel Güngördü ise "Hava çok sıcak. Dışarı çok fazla çıkmamaya çalışıyoruz. Dondurma yiyoruz. Denize gitsek orası daha sıcak. Sık sık duşa giriyoruz" diye konuştu.

"60 yaşındayım şu yaşıma kadar böyle bir sıcak görmedim"

İş yeri için vantilatör alan Ahmet Karahan, "Serinlemek için vantilatör aldım. Çok sıcak, 60 yaşındayım bu yaşıma kadar böyle bir sıcak görmedim. Klimalar çok pahalı odluğu için vantilatör almaya karar verdim" ifadelerini kullandı.