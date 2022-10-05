Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: 'Meşe dantel böceği zararsızdır'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sıkça görülen meşe dantel böceğinin zararsız olduğu ve tedirgin olmayı gerektirecek bir durum olmadığı kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir çeşit bitki zararlısı olan ve son günlerde kent genelinde sık görülen meşe dantel böceği hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Meşe dantel böceğinin insanlar için herhangi bir hastalık taşıma durumu olmadığının belirtildiği açıklamada, tedirgin olmayı gerektirecek bir durum olmadığı ve ilgili ekiplerin sahada meşe dantel böceği popülasyonunu takip ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Meşe dantel böceği bir ağaç ve orman zararlısıdır. Ağaçların bitki özsularını emerek beslenen ve çoğalan bu canlılar iklim değişikliği sebebiyle sıcaklık artışlarına bağlı olarak son yıllarda ülkemizde görünmeye başlanmıştır. Asıl yaşam ve çoğalma alanları ormanlar olmasına karşın, uygun sıcaklık şartlarında temmuz ve ekim aylarında rüzgarlarla yoğun kümeler halinde ormanlardan yaşam alanlarına ulaşmaktadır. Buna bağlı olarak önümüzdeki haftalarda bu canlıları yaşam alanlarımızda görme ihtimalimiz bulunmaktadır. Ancak Meşe dantel böcekleri vektörel canlılar değillerdir. Yani insanlar için herhangi bir hastalık taşıma özelliği yoktur. Bu sebeple tedirgin olmamızı gerektirecek bir durum bulunmamaktadır" denildi.

Dantel böceklerinin sineklik ve benzeri koruyucu önlemler ile yaşam alanlarından uzak tutulması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, buna rağmen insan üzerine, evlere, balkon ve pencere gibi yaşam alanlarına gelmesi durumunda yapılabilecek en uygun mücadelenin bol su ile yıkama, silme, süpürme gibi fiziksel uzaklaştırma ve benzeri bertaraf çalışmaları olduğu aktarıldı.