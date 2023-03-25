Kocaeli Büyükşehir depremzede ailelerin iftar sofralarına konuk olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında depremzede ailelerin iftar yemeklerini hazırlayarak sofralarına konuk olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) öğrencilerinin hazırladığı yemekler bu Ramazan’da da ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra Kocaeli’ye yerleşen depremzedelere ailelerin sofralarına servis edilecek. "KO-MEK Hurması" projesi ile depremzede ailelerle iftar yapılacak. 12 ilçede belirlenen vatandaşlara kurs merkezlerinde hazırlanan iftarlıklar ulaştırılacak. Depremzede ailelerle iletişime geçilerek müsait oldukları bir akşamda Türk Mutfağı branşı usta öğreticisi ve kursiyerlerinin birlikte hazırladığı 3 çeşit yemekle iftara gidilecek. KO-MEK Hurması projesi ile birlik beraberlik ve yardımlaşma içerisinde Ramazan ayının doyasıya yaşanması sağlanacak.