Kocaeli'de 1 yaşındaki bebek 3. kattan düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 yaşındaki bebek 3. kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmaması yüreklere su serpti.

Kocaeli'de 1 yaşındaki bebek 3. kattan düştü
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 1 yaşındaki bebek 3. kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmaması yüreklere su serpti.

Olay, Karadenizliler Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. isimli 1 yaşındaki bebek balkondan beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan bebek Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.