Kocaeli'de 10 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu

Kocaeli’de 10 bin kişiyi iftar sofrasında buluşturan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bize vermiş olduğunuz emaneti en güzel şekilde icra etmek, sizleri mahcup etmemek, yüzünüzü kara çıkartmamak ve ’Tercih ettim ama yanlış yapmışım’ dedirtmemek için Rabbimin rahmetine ve bereketine sığınıyoruz. Sizin verdiğiniz emanetin en güzel şekilde yerinde, zamanında ve usulüne uygun; hak, hukuk ve adalet çerçevesinde meşru ve helal dairede kullanarak sizlere hizmetkarlık yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi yanında bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda 10 bin kişiyi iftar sofrasında bir araya getirdi. Düzenlenen iftar programına vatandaşların yanı Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, partililer ve ilçe protokolü katıldı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Büyükgöz, "Halil İbrahim sofrasında 10 bin kişi iftar açacağız. Bize vermiş olduğunuz emaneti en güzel şekilde icra etmek, sizleri mahcup etmemek, yüzünüzü kara çıkartmamak ve ’Tercih ettim ama yanlış yapmışım’ dedirtmemek için Rabbimin rahmetine ve bereketine sığınıyoruz. Sizin verdiğiniz emanetin en güzel şekilde yerinde, zamanında ve usulüne uygun; hak, hukuk ve adalet çerçevesinde meşru ve helal dairede kullanarak sizlere hizmetkarlık yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Dün olduğu gibi bugün de sağduyunuza ve ferasetinize daima güvendik ve güvenmeye devam ederiz"

Göreve geldikleri günden bugüne çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Büyükgöz, "Rabbimizin bize verdiği sağlık, akıl ve iman nimetiyle sizlere hizmetleri aktarmaya çalışıyoruz. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Dün olduğu gibi bugünde sağ duyunuza, ferasetinize, engin sağduyunuza daima güvendik ve güvenmeye devam ederiz. Bu vatan için şehadete ermiş tüm şehitlerimizi, deprem şehitlerimizi, cephede sahada her yerde canın feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Onlar bu vatanı bize bıraktılar, bizler emanet olarak aldık. Çocuklarımıza ve torunlarımıza bu emaneti en güzel şekilde teslim etmek için gayretimizi ve çabamızı gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan bize emrettiği gönül belediyeciliğini tevazu ve hoşgörü çerçevesinde sizlere hizmetkar olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün buraya davetimize icabet ederek bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Kadir Gecesi’nde af olan ve kurtuluşa erenlerden oluruz. Bayrama erişip çoluğumuzla çocuğumuzla ailemizle dostlarımızla beraber sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde bir bayram idrak etmeyi Rabbim hepimize nasip eder inşallah" şeklinde konuştu.

İftarda ilahiler ve Kuran tilaveti okundu.