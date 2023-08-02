Kocaeli'de 10 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ikamet ve iş yerinde yapılan aramada 10 bin 180 makaron, bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ve 250 elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri dün İzmit’te bir şahsın iş yerinde ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada; 10 bin 180 makaron, bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 250 elektronik sigara ve 50 puro ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem başlatıldı.