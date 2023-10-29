Kocaeli'de 100. yıl coşkusu

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü, Kocaeli’de coşkuyla kutlandı. 7’den 70’e her yaştan vatandaşlar, kutlamalara ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü yurdun dört bir yanında olduğu gibi Kocaeli’de de coşkuyla kutlandı. Kutlama ve törenler, Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Salonu’ndaki tebrikleşme töreni ile başladı. Valilik önünde devam eden kutlamalara 7’den 70’e herkes elindeki Türk bayraklarıyla katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bir konuşma yaptı. Vali Yavuz, "Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gurur coşku ve heyecanla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Aziz Türk milletinin topyekûn bir ruhla yürüttüğü Kurtuluş Savaşı’nı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında kenetlenen Nene Hatun, Şerife Bacı, Seyit Onbaşı, Hasan Tahsin; İzmit’in kurtuluş mücadelesindeki Kara Fatma, Yahya Kaptan, İpsiz Recep, Ahmet Fuat Bey ve daha nice isimsiz kahramanlarla bütün olumsuz koşullara rağmen kazandık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olmuştur. Bundan 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, gerçekten çok zor şartlar altında kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni bugün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği esaslar ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için aynı kararlılıkla, var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Program, kent genelinde düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle devam etti. Mehteran takımı ve folklor ekibi gösteri yaptı. Kortej ve helikopter geçişleriyle program sona erdi.

Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim Öğretim ve Kocaeli Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.