Kocaeli'de 11 sokak satıcısı gözaltına alındı

Kocaeli’de sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün Derince, Kartepe ve Gebze ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 11 şüpheli yakalanırken 861 gram sentetikkannabinoid, 25 gram metamfetamin, 2 gram eroin, terazi, 2 bin 130 TL para ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken C.K., C.Ç., R.C., S.A., Y.M. ve A.Ş. isimli 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.