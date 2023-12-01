Kocaeli'de 13 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 13 bin 400 makaron, 13 kilogram kaçak nargile tütünü ve 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kocaeli'de 13 bin makaron ele geçirildi
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 13 bin 400 makaron, 13 kilogram kaçak nargile tütünü ve 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri iki şahsa ait iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 13 bin 440 dolu makaron, 17 kaçak elektronik sigara, 15 elektronik sigara likiti, 62 kaçak puro, 13 kilogram kaçak nargile tütünü ve 30 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman