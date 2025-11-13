Kocaeli'de 138 şoföre 407 bin TL ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin kasım ayı toplantısında ulaşımdaki ihlaller için ceza kesildi. "Yolcuyla münakaşa", "durakta yolcu almama" ve "tehlikeli araç kullanma" gibi 138 farklı şikayeti karara bağlayan encümen, şoförlere toplam 407 bin 514 TL idari para cezası kesti. Toplantıda ayrıca, kurallara uymayan 6 otoparka 17 bin 718 TL ceza verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin kasım ayının ikinci toplantısında, ulaşımdaki ihlaller ve otopark eksiklikleri nedeniyle idari para cezaları uygulanmasına karar verildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimler sonucu, 138 şikayet dilekçesi karara bağlandı.

Encümen, "personel çalışma belgesinin olmaması", "yolcu ile münakaşa etme", "duraklarda bekleyen yolcuyu almama", "tehlikeli araç kullanma", "sefer sırasında sigara içme" ve "müşteriyi istediği yere götürmemek" gibi ihlaller nedeniyle toplam 407 bin 514 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, yolcularla sürekli tartıştığı belirtilen bir özel halk otobüsü şoförünün aracının bağlama kararının uzatılmasına hükmedildi.

6 otoparka 17 bin 718 TL ceza

Toplantıda, il genelindeki otopark denetimlerinin sonuçları da ele alındı. Otopark çevresinin yanmaya müsait nesnelerden arındırılmadığı, bağlanan araçların otoparkta olmadığı ve çekici hizmeti görevinin yerine getirilmediği tespit edilen 6 otoparka toplam 17 bin 718 TL para cezası verildi.

2 spor tesisi ihaleyle kiralandı

Encümen toplantısında ayrıca iki adet spor tesisi, 3 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki altyapı spor tesisi ihalesine katılan Beyza Demirbaş 45 bin TL, Gökhan Keskin ise 37 bin TL teklif sundu.

İzmit Kozluk Mahallesi’ndeki spor sosyal tesisi ihalesine katılan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İktisadi İşletmesi adına Ercan Gündüz ve Selçuk Baysal ise 8 bin TL teklif verdi.