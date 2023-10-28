Kocaeli'de 140 bin dolu ve boş kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince 2 ikamette yapılan aramada 11 bin tapdk bandrolü, 140 bin dolu ve boş kaçak makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de 140 bin dolu ve boş kaçak makaron ele geçirildi
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sina pırlanta
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Kocaeli’de polis ekiplerince 2 ikamette yapılan aramada 11 bin tapdk bandrolü, 140 bin dolu ve boş kaçak makaron ele geçirildi.

Kocaeli’de dün polis ekiplerinde İzmit’te 2 ikamette baskın düzenlendi. İkametlerde yapılan aramada 60 bin iç dolu makaron, 80 bin boş makaron, 11 bin tapdk bandrolü, 100 elektronik sigara likiti ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. İfadeleri alınan 4 şahıs hakkında kaçakçılık hakkında işlem başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman