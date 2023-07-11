Kocaeli'de 169 bandrolsüz içki ele geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ve Derince ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 şahsın aracında yapılan aramada 162 bandrolsüz içki ele geçirildi.
Kocaeli’nin Gebze ve Derince ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 şahsın aracında yapılan aramada 162 bandrolsüz içki ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Gebze ve Derince ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 2 şahsın araçlarında yapılan aramada; 162 bandrolsüz viski ve 7 bandrolsüz bira ele geçirildi. İçkilere el konulurken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.