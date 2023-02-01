Kocaeli'de 178 litre kaçak alkol ele geçirildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 kilogram esrar ve 178 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Kocaeli'de 178 litre kaçak alkol ele geçirildi
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EditörEditör
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 kilogram esrar ve 178 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırova ilçesinde bir şüphelinin iş yerine ve ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 6 kilogram esrar, 178 litre kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 11 tabanca fişeği ile 30 sahte bandrol ele geçirildi.

Olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.