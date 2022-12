Kocaeli'de 19 bin 445 hayvanın kimliklendirildi

TAKİP ET

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, hayvan kimliklendirilmesinde son tarihin 31 Aralık olduğunu hatırlatarak, Kocaeli’de şu ana kadar 19 bin 445 hayvanın kimliklendirildiğini açıkladı.

Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelikte sona doğru yaklaşıldı. 31 Aralık tarihine kadar hayvan sahiplerinin hayvanlarına çip ve kimlik işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kimliklendirme işlemi yapılmadığı takdirde hayvan sahiplerine cezai işlem uygulanacak. Konuya ilişkin bilgilendirme yapan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, “Sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması ve kimliklendirilmesi (evcil hayvan pasaportu) için ilgili yönetmelikle verilen süre bu yılın sonunda bitiyor. Kocaeli’de bugün itibariyle 11 bin 462 kedi ve 7 bin 983 köpek olmak üzere toplamda 19 bin 445 hayvan kayıt altına alındı. Mikroçip uygulaması ile kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerinin takip edilmesinin yapılabileceği gibi sokağa bırakma ya da kaybolma durumlarında mikroçip numarasından sahibine ulaşılacak. Uygulamada kullanılan mikroçip, pirinç tanesi büyüklüğünde olup deri altına kolay enjekte edilebilmektedir. Can dostlarımıza her hangi bir zararı bulunmamaktadır. Kedi ve köpek sahiplerinin mağdur olmaması içi her yaştaki kedi ve köpeklerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar mikroçip ile kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu tarihe kadar mikroçip ile kayıt altına aldırmayanlara güncel bin 634 TL, 2023 yılında ise yeniden değerleme oranı çerçevesinde 3 bin 627 TL idari para cezası olacağı öngörülmektedir. Mikroçip ile kayıt işlemi veteriner klinik, poliklinik ve ilçe tarım orman müdürlüklerinde yapılabilmektedir" dedi.