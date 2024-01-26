Kocaeli'de 1999 öncesi yapılan binaların tamamı tarandı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde büyük kayıplar veren Kocaeli’de, kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kentte 1999’dan önce inşa edilen binaların tamamının tarandığını ve şehirde yaklaşık 315 binanın bulunduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Türkiye’de hiçbir şehir bu çalışmayı bitirmiş değil" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, meslek odaları ve birlik başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarıyla zaman zaman bir araya gelerek bu şehri ortak akılda yönetme noktasında fikir alışverişi yaptıklarını ifade ederek, "Teknik olarak rasyonel olanla akademik olarak rasyonel olanla siyaseten rasyonel olanın her zaman örtüşmediğini görüyorsunuz. Bir tarafta akademik akıl öbür tarafta olabildiğince meseleleri kurala bağlayan bir çerçeve ve bunu politik düzlemde uzlaştırma gibi bir meseleyi çözmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bunun daha iyisini yapmak için mücadele vereceğiz" dedi.

"1999 öncesi yapılan binaların tamamı tarandı"

Kocaeli’yi dirençli şehir haline getirebilmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Büyükakın, "Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinin ilgili branşlarıyla bir çalışma yaptık. Şu anda cep telefonlarımızdan bu kentteki binaların riskli olup olmadığı konusunda her detayı görme imkanına sahibiz. 1999 öncesi yapılan binaların tamamı tarandı. Şehirde yaklaşık 315 bin bina var. Zemin ayrıca incelendi. 5 ayrı kategoride birinci derecede riskli ve 2,3,4,5 derecede riskli olarak zemin haritalarına veriler işlendi. Yine akademik çalışmalarla desteklendi" diye konuştu.

"Türkiye’de hiçbir şehir bu çalışmayı bitirmiş değil"

1999’dan önce inşa edilen binalardan hangilerinin riskli olduğuna ilişkin envanterin hazırlandığını kaydeden Büyükakın, "Türkiye’de hiçbir şehir bu çalışmayı bitirmiş değil. Şu anda bizim inşaat mühendislerimizi, oda başkanlarımızı Türkiye’nin çeşitli yerlerine davet ediyorlar. ’Siz bu çalışmayı nasıl yaptınız?’ diyorlar. Şu anda biz bu dönüşümün nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili çalışıyoruz. Bunu yine arkadaşlarımızla belli aralıklarla görüşmeye devam ediyoruz. Herkes bu projeyi sahiplenirse biz bu kenti çok hızlı bir şekilde dönüştürebiliriz. Sivil yapılar mobilize olursa o zaman çok daha hızlı netice alırsınız. Önümüzdeki süreçte bizim bu tür büyük meseleleri halletme açısından sivil toplumu güçlendirmemizin kaçınılmaz olduğunu bunun aslında çağdaş bir yönetim açısından kaçınılmaz bir şey olduğunu anlatmaya devam etmemiz, her seferinde iyileştirmeler yaparak taşın üzerine bir taş daha koyarak adım adım oraya doğru gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.