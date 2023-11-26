Kocaeli'de 2 bin 191 personel fırtınada görev başında

Kocaeli Valiliği’nden olumsuz hava şartlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada; 7 çatı uçtuğu, 6 ağaç ve direğin devrildiği, 23 trafik kazasının meydana geldiği, 2 bin 191 personelin de bin 44 araçla görev yaptığı belirtildi.

Kocaeli Valiliği tarafından kenti 2 gündür etkisi altına alan kuvvetli fırtınanın sebep olduğu olumsuzluklara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kuvvetli rüzgar, fırtına, yer yer yağmur, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağışların bölgemizde etkili olacağının AFAD ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce bildirilmesi üzerine verilen talimatlar doğrultusunda kamuoyuna gerekli bildirimler yapılmak suretiyle uyarılarda bulunulmuştur. Bölgemizi de içine alan turuncu kodlu uyarı nedeniyle TAMP Kocaeli müdahale planları doğrultusunda İl AFAD Merkezinde ve valiliğimiz GAMER’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla vali yardımcısı başkanlığında bir araya gelinerek alınacak tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar istişare edilmiş, koordinasyon gerektiren konular üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır" denildi.

2 bin 191 personel görev başında

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumartesi günü ilk saatlerinden itibaren başlayarak pazar akşam saatlerine kadar etkili olacak rüzgar, fırtına akabinde etkili olan yağışlar sebebiyle yer yer su baskınları, deniz taşması, çatı uçmaları ve trafik kazaları ile zaman zaman da deniz ulaşımında aksamalar meydana gelmiştir. Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle biri işyeri 2’si sokak olmak üzere toplamda 3 su baskını, Gölcük Halıdere ile Değirmendere Sahili, İzmit Sekapark Sahili ve Körfez Sahili’nde meydana gelen deniz taşması, 7 çatı uçması, 6 ağaç ve aydınlatma-elektrik direği devrilmesi, 19’u maddi hasarlı, 4’ü yaralamalı olmak üzere 23 trafik kazası meydana gelmiş olup, 4 kişi yaralanmıştır. Kartepe Aslanbey KYK Öğrenci Yurdu’nda çatı kaplamasında kısmi uçmalar meydana gelmiştir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, rüzgar devam ettiği için onarım çalışmaları yapılamıyor. Kartepe ilçesinde orta gerilim hatlarında uzun süreli tahmini 4-6 saat arası devam edecek elektrik kesintisi vardır. İDO ve NEGMAR Feribot seferleri şiddetli hava muhalefeti sebebiyle yapılamamaktadır. Rüzgar ve fırtına sebebiyle özellikle Kartepe bölgesinde çok sayıda elektrik kesintisi mevcuttur. Gölcük ve Körfez sahilinde su basması sebebiyle dağıtım panolarının su altında kalmasından dolayı güvenlik sebebiyle elektrik kesintisi yapılmıştır. İlimiz genelinde ortalama rüzgar hızı 15 km/saat olmak üzere en yüksek rüzgar hızı Kartepe Güney Batı yönünden 26 km/saat olarak gerçekleşmiştir. Ortalama yağış miktarı ise 9,25 kg/metrekare olmak üzere en yüksek yağış miktarı 20,16 kg/metrekare olarak Gölcük ilçemizde tespit edilmiştir. 112 ve diğer yollardan yapılan ihbarlara valiliğimizce alınan kış tedbirleri çerçevesinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin itfaiye ve fen işleri, İSU, emniyet, jandarma ve SEDAŞ’tan toplam 2 bin 191 personel ve bin 44 araçla gerekli müdahaleler yapılmakta olup, olumsuz hava şartlarından etkilenen Kocaelili hemşehrilerimize ve bölgemizdeki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bölgemizde etkisi devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyoruz" .