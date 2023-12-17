Kocaeli'de 2 kişiyi tekmeleyip acımasızca kemerle döven şahıslar yakalandı

Kocaeli’de sokakta 2 kişiyi tekmeleyip, kemerle feci şekilde darp eden 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık bir grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Eğlence mekanı dışında devam eden olayda yere yatırılan 2 şahıs kemerle acımasızca dövüldü. Aldığı darbeler sonucu şahıslardan biri yerde hareketiz şekilde kalırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganların yere yatırdıkları 2 kişiye tekme attığı, ardından bellerindeki kemerleri çıkartarak darp ettiği, gruptaki diğer kişilerin ise çevreyi kontrol ettiği görüldü. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Darp olayına karışan E.A., N.U. ve A.K. ile kavgaya dahil olan 2 kişi çok geçmeden yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.