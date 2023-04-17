Kocaeli'de 2 ton 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 ton 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli'de 2 ton 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Kocaeli’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 ton 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit’te rutin denetim sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 IBC tank içerisinde yaklaşık 2 ton 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.