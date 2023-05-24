Kocaeli'de 2023 yazında '9 mavi bayrak' dalgalanacak

Kocaeli’nin mavi bayraklı plaj sayısı 9’a ulaştı. Kocaeli’de yeni mavi bayrak, Ereğli Kumyalı Plajı’nda dalgalanacak.

Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödülü olan mavi bayrak, Kocaeli’de 2023 yazında 9 ayrı plajda dalgalanacak. Kocaeli’de yaşayan herkesin pırıl pırıl denizlerde kulaç atmasını hedefleyen ve bu çerçevede İzmit Körfezi’ni dev bir akvaryum haline getirecek olan "Dip Çamuru Temizliği" projesinin startını veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ortaya koyduğu yatırımların meyvelerini topluyor. Bu doğrultuda, merkezi Danimarka Kopenhag’da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, 2023 Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Jüri heyeti, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği çalışmalar sonucunda Kocaeli’nin bir plajına daha ‘mavi bayrak’ ödülü verdi.

Buna göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği çevreci çalışmalarla Ereğli Kumyalı Plajı’na da mavi bayrak asacak. Daha önce uygunluk incelemelerinde listede bulunan ve 2021 yılının sonlarında Marmara Denizi’nde yaşanan deniz salyası sebebiyle mavi bayrağı askıya alınan Karamürsel Altınkemer Plajı da, gerek müsilaj sorununun ortadan kalkması gerekse yapılan incelemelerde geçer not almasıyla yeniden mavi bayrak unvanını elde etti.

Kocaeli’nin mavi bayraklı diğer plajları olan Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı, Kovanağzı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı da bir kez daha mavi bayrak ile taçlandırıldı. Böylece Kocaeli’de 2023 yazında 9 ayrı plajda ‘Mavi Bayrak’ dalgalanacak.