Kocaeli'de 22 yaşındaki genci öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli'de 22 yaşındaki Mertcan Pekatik'in silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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  • 21.06.2022 22:10
  • Güncelleme: 22.06.2022 08:06
Kocaeli'de 22 yaşındaki genci öldüren şahıs tutuklandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Kocaeli’de 22 yaşındaki Mertcan Pekatik’in silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 gün önce İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundan çıkan 22 yaşındaki Mertcan Pekatik, bir restorana girerek yemek yedi. Bir süre sonra restoranda bulunan diğer müşterilerle aralarında çıkan tartışma sonrasında Pekatik, restorandan çıkarıldı. Arkadaşları ile yolda yürüdüğü sırada ismi öğrenilemeyen kişiler tarafından silahla vurulan Mertcan Pekatik, yere yığıldı. Olay üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mertcan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kocaeli Cinayet Büro Amirliği Ekipleri konuyla ilgili fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde S.S., O.G.,S.K. ve O.A. yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan S.S. tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı.

İHA

Editör
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