Kocaeli'de 3 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli'de 3 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada kaçak akaryakıt aktarımında kullanılan santrifüj düzenek ile 3 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı