Kocaeli'de 3 ikamete uyuşturucu operasyonu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 3 ikamete yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 12 Ekim’de Kandıra ilçesinde 3 ikamete uyuşturucu operasyonu yaptı. Konutlarda yapılan aramalarda 4,88 gram skunk, 100 gram esrar, 15 kök kenevir, kurusıkı tabanca ve 10 fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili S.S., H.S. ve A.B. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.