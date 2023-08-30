Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü Kocaeli’de düzenlenen programla kutlandı. Protokol üyelerinin çelenk sunumuyla başlayan program, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un, kent protokolünü kabul etmesiyle devam etti.

Büyük Zafer’in 101. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi program gerçekleştirildi. Gün boyu sürecek kutlama ve törenler İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı önünde, çelenk sunumuyla başladı. Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı ve Muhip Kanko, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Üniveristesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından çelenk töreni sona erdi. Çelenk töreninin ardından program Kocaeli Valiliğinde devam etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kent protokolünü kabul etti.

“Bu topraklarda biz kıyamete kadar ebediyen ve hür yaşamak istiyoruz”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını içtenlikle kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu kurtuluş şaşmaz eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü silah arkadaşlarını azizi şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Aziz Türk milleti tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış. Hür ve bağımsız yaşamak içinde bütün bedelleri ödemiş canından vaz geçmiş ama özgürlüğünden, bağımsızlığından vaz geçmemiş kutlu bir millettir. Sadece bağımsızlık peşinden koşmamış aynı zamanda, adaletin hakkın hukukun peşinden de koşmuş. Dünyada mazlumların sığınağı olmaya tarih boyunca devam etmiştir. Bu yönüyle dünyada her yönüyle ihtiyaç duyulan bir millet olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Bu topraklarda biz kıyamete kadar ebediyen ve hür yaşamak istiyoruz. Bunun içinde çok çalışmak dünden ders almak, yaptığımız hataları bir daha tekrar etmemek ve bir daha bu topraklarda namahrem elinin ne mescitlere ne de kirli ayaklarının topraklarımıza basmalarını asla müsaade etmemeliyiz ”dedi.

Öte yandan, eş zamanlı olarak Darıca ilçesi Şehit Cevher Duduyev Parkında, çelenk bırakma töreni düzenlendi. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın katılığı törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.