Kocaeli'de 30 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir ikamette yapılan operasyonda 30 kilo 590 gram eroin ve 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 30 kilo eroin ele geçirildi
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir ikamette yapılan operasyonda 30 kilo 590 gram eroin ve 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Darıca’da bir ikamette operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde evde yapılan aramada preslenmiş ve toz halde olmak üzere toplam 30 kilo 590 gram eroin ile 850 gram metamfetamin maddesi bulundu. Ürünlere el konulurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.