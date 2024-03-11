Kocaeli'de 300 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan araçta 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de 300 bin makaron ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’de şüphe üzerine durdurulan araçta 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde dün Gölcük’te şüphe üzerine araçta arama yapıldı. Aramada neticesinde araçta 300 bin dal makaron ele geçirildi. Malzemelere el konuldu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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