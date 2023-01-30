Kocaeli'de 34 silah ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalarda 34 tane silah ele geçirildi.

Kocaeli'de 34 silah ele geçirildi
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EditörEditör
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Kocaeli’de polis ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalarda 34 tane silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce 23-29 Ocak tarihleri arasında suçun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 22 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 3 delici kesici alet ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.

Kocaeli'de 34 silah ele geçirildi
Kocaeli'de 34 silah ele geçirildi
Kocaeli'de 34 silah ele geçirildi