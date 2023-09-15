Kocaeli'de 340 bin dal boş ve dolu makaron ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir araca ve iş yerine yapılan operasyonda 340 bin dal boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir araç ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 325 bin dal dolu makaron, 15 bin dal boş makaron, 875 gümrük kaçağı sigara, 9 gümrük kaçağı elektronik sigara, 50 gümrük kaçağı puro, 2 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ve 2 gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.