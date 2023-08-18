Kocaeli'de 4 milyon TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir iş yerinin deposunda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 60 ton sahte toz ve sıvı deterjan ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarının önlemesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde dün Körfez ilçesinde operasyon düzenlendi. Bir iş yerinin deposunda yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 60 ton 90 kilo sahte toz ve sıvı deterjan ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.