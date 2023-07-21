Kocaeli'de 46 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 46 düzensiz göçmen, yapılan işlemleri sonrasında sınır dışı edildi.
Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 46 düzensiz göçmen, yapılan işlemleri sonrasında sınır dışı edildi.
Kocaeli ve çevre illerde yapılan çalışmalar neticesinde güvenlik güçleri tarafından 46 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.