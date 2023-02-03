Kocaeli'de 5 DEAŞ üyesi operasyonla yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli, operasyon neticesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli, operasyon neticesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi aldı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, 5 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.