Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde otomobilin, tırdan düşen konteynerin altında kalması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden Sinan Demir idaresindeki 34 DKT 578 plakalı otomobil ile 34 DCK 849 plakalı otomobil ve Şahin K. yönetimindeki 41 AYC 798 dorse plakalı tır kazaya karıştı. Kazanın şiddetiyle Sinan Demir’in kullandığı otomobil, tırdan düşen konteynerin altında kaldı. Bariyerlere de giren otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 34 DKT 578 plakalı otomobilde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Konteynerin düştüğü otomobilin sürücüsü Sinan Demir ile yolculardan Okan Demir’in kaza yerinde, Ramazan Budak, Ümit Adsay ile Muhammet Zengin’in ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Şahin K. ise kazadan yaralı kurtuldu.

Tutuklandı

Gözaltına alınan tır sürücüsü Şahin K., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi’nde tutuklandı.