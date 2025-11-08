Kocaeli'de 6 kişinin öldüğü yangında 2 vardiya amiri gözaltına alındı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 2 vardiya amiri gözaltına alındı. Gözaltı kararı olan 1 kişinin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde sabah saat 09.00’da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıkmıştı. Alevler iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçrarken, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin söndürdüğü yangında Şengül Yılmaz (59), Tuğba Taşdemir (17), Nisa Taşdemir (15), Cansu Esatoğlu (15), Esma Dikan (31) ve Hanım Gülek (52) hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı.

2 vardiya amiri gözaltına alındı

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, ortadan kaybolan iş yeri sahibi K.O’yu kaçma hazırlığı yaparken Yalova’da yakalamış ve aracından valizleri çıkmıştı. K.O’nun oğlu İ.O.’nun ise her yerde arandığı öğrenildi. Olaya ilişkin vardiya amirleri G.B. ve H.E. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen T.Y’nin ise Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedavi altında olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.