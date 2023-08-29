Kocaeli'de 7 bin 180 dolu ve boş makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde yapılan baskında 165 bandrolsüz puro, 7 bin 180 dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de 7 bin 180 dolu ve boş makaron ele geçirildi
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde yapılan baskında 165 bandrolsüz puro, 7 bin 180 dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, 25 Ağustos tarihinde Gebze ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 5 bin 980 dolu makaron, bin 200 boş makaron, 15 kilo kıyılmış tütün, 165 bandrolsüz puro ve 5 bin 48 boş sigara kutusu ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı