Kocaeli'de 7 bin 200 içi dolu makaron ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyon ve uygulamalarda 7 bin 200 dal içi dolu makaron ile çok sayıda sigara ürünü ele geçirildi.

Kocaeli'de 7 bin 200 içi dolu makaron ele geçirildi
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Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyon ve uygulamalarda 7 bin 200 dal içi dolu makaron ile çok sayıda sigara ürünü ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon ve uygulamalarda 6 kilo 5 gram nargile tütünü, 19 elektronik sigara likiti, 61 puro, 12 adet paketler halinde 402 gram pipo tütünü, 601 paket sigara sarma kağıdı, 6 paket bandrolsüz kaçak sigara, 20 elektronik sigara, 26 paket ısıtılmış tütün çubukları, 4 elektronik sigara ağızlığı, 7 bin 200 dal içi dolu makaron ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.