Kocaeli'de 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir ikamette yapılan operasyonda 7 kilo 730 gram uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir ikamette yapılan operasyonda 7 kilo 730 gram uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Karamürsel ilçesinde bulunan bir ikamete operasyon yapıldı. Yapılan aramada 7 kilo 730 gram esrar maddesi ele geçirildi. Malzemelere el konuldu, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.