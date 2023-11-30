Kocaeli'de 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince 3 iş yerinde yapılan baskında 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'de 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince 3 iş yerinde yapılan baskında 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün İzmit ilçesinde 3 iş yerinde arama yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramada 7 IBC tank içerisinde 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 4 şahsa yönelik 5607 SKM suçundan işlem başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman