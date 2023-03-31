Kocaeli'de 8 adet kaçak telefon ele geçirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde jandarma ekiplerince piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan 8 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli'de 8 adet kaçak telefon ele geçirildi
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde jandarma ekiplerince piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan 8 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca dün Gölcük’te yapılan operasyon neticesinde, piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan ve yurda kaçak yollarla sokulan 8 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayın şüphelisi hakkında işlem başlatıldı.