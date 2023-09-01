Kocaeli'de adli yıl açılışı töreni düzenlendi

Kocaeli’de 2023-2024 Adli Yıl açılışı sebebiyle avukatlar yürüyüş düzenleyerek Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

2023-2024 Adli Yıl açılışı sebebiyle Kocaeli’de tören düzenlendi. Kocaeli Barosuna bağlı avukatlar İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na yürüdü. Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül başkanlığında gerçekleşirken yürüyüşe Kocaeli Barosu eski Başkanları Bahar Gültekin Candemir, Sertif Gökçe, Tamer Solakoğlu ve avukatlar katıldı. Kültür Tepesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül yaptığı açıklamada, "Mevzuatımıza göre münhasıran avukatlar tarafından yürütülmesi gereken dava ve işlemler , mevzuata aykırı olarak hasar danışmanlık şirketlerinin kurmuş oldukları suç organizasyonları ve adliye önlerinde kümelenen arzuhalciler tarafından büyük oranda ele geçirilmiştir. Bu durum bir yandan vatandaşlarımızın ciddi hak kayıpları yaşamasına sebep olurken diğer yandan da mesleğimizin icra alanı bakımından ciddi tehlike oluşturmaktadır" diye konuştu.

"Avukatların mesleklerini icra ettikleri için fiziki saldırıya uğradığı, hatta öldürüldüğü olaylar gün geçtikçe artmaktadır"

Avukatların mesleklerini yaptığı için öldürüldüğünü söyleyen Başkan Gül, "Avukatların müvekkilleri ile özdeşleştirilerek, sadece mesleklerini icra ettikleri için fiziki saldırıya uğradığı, hatta öldürüldüğü olaylar gün geçtikçe artmaktadır. Meslektaşlarımıza yönelen bu saldırılar karşısında ciddi tedbirler alınarak bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.