Kocaeli'de AK Parti'nin 14 kişilik milletvekili adayı listesi belli oldu

28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için AK Parti Kocaeli’nin 14 kişilik aday listesi belli oldu. Listenin ilk sırasında Kocaeli Üniversitesi’nin bir önceki rektörü olan Sadettin Hülagü yer aldı.

Türkiye’nin beklediği 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu’na aday listelerini teslim edeceği süre doldu. Kocaeli’de AK Parti’den 151 aday adayı içerisinden 14 aday da belli oldu. İzmit ilçesinde bulunan SEKA Bahçe Salonu’nda program düzenlendi. Programa AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, il yöneticileri, ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları ile 151 milletvekili aday adayı katıldı. Heyecanla beklenen 14 kişilik aday listesini Şahin Talus açıkladı. Açıklanan listede sırasıyla Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Yasemin Özdemir, Mehmet Ellibeş, Ali Güney, Berna Abiş, Hasan Soba, Erkan Aksoy, Gülay Artur ve İbrahim Efe yer aldı.