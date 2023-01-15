Kocaeli'de aranan 2 şahıs yakalandı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde aranan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan aranan İ.Ç. ile "hırsızlık" suçundan aranan F.B.’nin Karamürsel’de yakalandığı belirtildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.