Kocaeli'de Ata'ya saygı duruşu
Kocaeli'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde siren sesini duyan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Kocaeli’de Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. ölüm yıl dönümünde saat 09.05’i gösterdiğinde siren sesini duyan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde anıldı. Kocaeli’de de saatler, Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’i gösterdiği anda sirenler çaldı.
Anıta çelenk sunuldu
10 Kasım programları çerçevesinde Kocaeli Valiliği tarafından çelenk sunma töreni düzenlendi. Vali Seddar Yavuz, Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından katılımcılar saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu. Valiliğin programı, Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen anma töreni ile devam etti.