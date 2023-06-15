Kocaeli'de bir iş yerinde bin 678 tane uyuşturucu hap ele geçirildi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda bin 678 extacy hap ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları dolayısıyla Derince ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda neticesinde bir iş yerinde yapılan aramada, bin 678 extacy hap ile hassas terazi ele geçirdi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.